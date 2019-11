Vrouw op scooter gewond bij ongeluk in Deventer

Overname Trimenzo door Sensire definitief na goedkeu­ring ACM

10:56 De overname van zorgorganisatie Trimenzo door Sensire is definitief. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft afgelopen vrijdag groen licht gegeven voor de overname. Eerder gaf de ACM al toestemming om de overname in gang te zetten. Met de goedkeuring is Trimenzo definitief in handen gekomen van Sensire.