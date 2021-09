Vrouw op scootmobiel raakt gewond na aanrijding in Deventer

Bezwaren bewoners én horeca in Deventer binnenstad tegen tijdelijke opvang daklozen- en verslaaf­den

23 september Tegen de tijdelijke plek in de Deventer binnenstad voor de opvang van daklozen en verslaafden komen bezwaren van bewoners en de horeca in de Deventer binnenstad. ,,Ook al is het tijdelijk (voor anderhalf jaar, red.), dit blijft een rare plek.”