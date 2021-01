Vrouw uit Deventer belt midden in de nacht politie uit angst voor haar partner: ‘Ik heb haar nooit wat aangedaan’

kaart Middelbare school kiezen in coronatijd? Kijk via de Stentor binnen bij scholen in jouw buurt!

12:05 Het is weer zo ver: leerlingen van groep 8 maken zich op voor de grote overstap! Maar hoe kunnen aankomende brugklassers - en ook belangrijk: hun ouders - in deze coronatijd de juiste schoolkeuze maken? Hoe krijgen ze een goed - of minder goed - gevoel zonder een open dag? Zonder kennismaking? Daar hebben we iets op bedacht!