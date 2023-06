Vrouw uit Deventer levensgevaarlijk gewond door aanval huisgenoot, toch spreekt ze van ‘tragisch ongeluk’

met VIDEO Rapper Snelle is weer thuis en gelukkig: ‘In Deventer kan ik mezelf zijn’

Alles komt samen wanneer Snelle (27) komende week in Deventer zijn eerste stadionconcerten geeft. Het is niet alleen de plek waar zijn vader Jan Bos jarenlang het doel van Go Ahead Eagles verdedigde, het is ook de plek waar de singer-songrapper uit Gorssel rust heeft gevonden na een moeilijke periode. ,,Ik wil gewoon weer genieten, weet je.”