De vastgoedstichting Non Nobis wil de bijna stilgevallen prostitutie aan de Bokkingshang in Deventer nieuw leven in blazen. Lokale politici zijn er positief over. Maar wie of wat is Non Nobis eigenlijk?

Al acht jaar staat het grootste deel van de ramen in dé prostitutiestraat van Deventer leeg nadat de gemeente de vergunning van de pandeigenaar en exploitant introk omdat er sprake was van crimineel en financieel onzuiver gedrag. Non Nobis uit Zeist, stichting zonder winstoogmerk, zag iets vergelijkbaars gebeuren in Utrecht en heeft nu voor beide steden een model voor ogen waar vooral de prostituee zelf beter van wordt.

Non Nobis ontstond in 2003 uit een fusie van twee stichtingen die vastgoed beheerden voor maatschappelijke instellingen, maar ook voor particulieren die ‘maatschappelijk’ in de knel zaten. Zo kocht een van de stichtingen dertig jaar geleden een huis voor een lesbisch stel, omdat een huurwoning bij de woningbouwvereniging voor mensen met een afwijkende seksuele voorkeur niet haalbaar was. Ook werd het gehucht Hamingen in Overijssel voor enkele jaren omgebouwd tot een ontwenningskliniek voor verslaafden.

Niks weggeven

,,We geven niks weg’', zegt bestuursvoorzitter Mart Breedeveld van Non Nobis. ,,We leenden geld van de Triodosbank, die ook maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. En we verkochten ons vastgoed de afgelopen jaren weer om te investeren in vernieuwende projecten, een beetje op het scherpst van de snede. We verdienen er niks aan. De stichting heeft natuurlijk kapitaal, maar dat investeren we weer in zulke projecten.’'

Net als de prostitutie heeft de vastgoedhandel geen goede naam. ,,Het is moeilijk om goed te doen met onroerend goed. Wij blijven in deze branche echter vernieuwende dingen doen.’' Alle bestuurders streven dat doel na, zegt Breedeveld. ,,Er blijft niks aan de strijkstok hangen. De raad van bestuur en de raad van toezicht bestaan maar uit drie mensen.’'

De zorgboerderijen in het hoge noorden zijn inmiddels weer verkocht, net zoals een aantal andere projecten, zoals een ecologische woonwijk in Duitsland, een kinderopvang op antroposofische grondslag in Zeist en een bezoekerscentrum op Texel dat deels gerund wordt door verstandelijk gehandicapten.

Serieus nemen

In 2014 kwam Non Nobis voor het eerst in aanraking met de prostitutie toen de ramen in Utrecht dicht moesten omdat de exploitanten vuile handen bleken te hebben. ,,Ik had niks met prostitutie, maar het is een legale bedrijfstak die het verdient serieus genomen te worden’', zegt Breedeveld. ,,Die vrouwen zochten een andere huisbaas in een branche waar het grote geld makkelijk in diepe zakken verdwijnt. Bij ons gebeurt dat niet, alle verdiensten gaan terug naar de vrouwen zelf.’'

Utrecht probeert al sinds 2013 een nieuwe investeerder en exploitanten voor het Zandpad te krijgen, maar investeerders bleken crimineel of haakten af, waaronder Non Nobis. In de ogen van Breedeveld en zijn medebestuurders bleef er teveel geld aan de strijkstok van de gemeente of exploitanten hangen.

Centrale plek

Utrecht paste de plannen aan en Non Nobis is daar weer in beeld en ziet een constructie voor zich die in Deventer ook goed zou kunnen werken. De prostitutie heeft zich voor een groot deel verplaatst naar het internet, maar het zou voor de veiligheid en controle goed zijn als die vrouwen wel op een centrale plek zouden werken, zoals De Bokkingshang. Non Nobis wil daarin investeren, maar pas nadat de gemeente Deventer de panden heeft opgekocht van de dubieuze eigenaar. ,,Wij kunnen dat niet doen als ideëele stichting, de maatschappelijke verantwoording daarvoor ligt bij de gemeente.‘’

Ook in Den Haag probeert Non Nobis al jaren voet aan de grond te krijgen, maar nog steeds zonder succes. ,,Er is veel betrokkenheid, maar we lopen ook aan tegen de traagheid van beleidsvorming en de angst om een besluit te nemen. In Den Haag mag het de gemeente ook nog eens geen cent kosten. Zo hou je oude structuren in stand‘’, zegt Breedeveld.