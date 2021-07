Vrouwen van Daventria mogen ook volgend jaar naar NK atletiek voor teams

video's Winkel vol dure kleding voor derde (!) keer slachtof­fer van ramkraak in Deventer

2 juli Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd is kledingwinkel Auckland in Deventer slachtoffer geworden van een ramkraak. Afgelopen nacht werd met een auto de pui aan gort gereden in een poging de winkel te plunderen. Maar ver kwamen de drie vermoedelijke daders niet.