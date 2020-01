Vuurkorf op houten dakvlonder van studentenhuis in Deventer zorgt voor brandje in binnenstad

Buren hebben zelf de vlammen al geblust. Maar toch wil de brandweer de vlonder en de plafondplaten van de ondergelegen winkel Alternote openmaken om te kijken of er geen smeulend vuur is dat later op de dag voor grote problemen kan zorgen in de kwetsbare binnenstad van Deventer. Om die reden rukte de brandweer ook met groot materieel uit toen in eerste instantie het alarm brandgerucht werd gegeven. In het binnenstadsdeel rond de Kleine Overstraat was een brandlucht te ruiken.