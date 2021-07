Vuurwerkbom Deventer: drie mannen vervolgd, rest waarschijnlijk vrijuit

Dag corona, evenemen­ten schieten als een pijl uit de boog

11:25 Niet alle, maar wel veel evenementenbureaus schieten met volle vaart uit de coronacrisis. Zoals Erik-Paul van der Kolk (37) van Buitensport Zwolle, die in de eerste week na het einde van de lockdown werd platgebeld. Hij biedt 21 trendy activiteiten, zoals SUP yoga (dat is yoga op een brede board op het water). Veel is al volgeboekt, zegt hij er gelijk bij.