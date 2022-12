Vuurwerkliefhebber kan zijn gang gaan in Deventer: nul aanvragen voor vuurwerkvrije straten

Museum De Waag laat ‘gewone Deventena­ren’ hun verhaal doen: ‘Hard werken siert Devente­naar’

Voor veel mensen is het onwerkelijk om in een museum te hangen, maar niet voor deze acht Deventenaren. Zij werden geïnterviewd en hun verhaal hangt – mét foto – prominent in museum De Waag. Peter van den Hengel en Emine Coskun zijn twee van deze echte Deventenaren. ,,Mooi om een kijkje te nemen in het leven van een ander.”

20 december