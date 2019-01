Vuurwerkresten opruimen: ‘Die troep kan maar beter snel van de straat’

Carbid­schie­ten als feestalter­na­tief voor vuurwerk

31 december Voetballen wegschieten met melkbussen. Carbidschieten is in opkomst en wordt op vele plekken in de regio als alternatief gezien voor vuurwerk. In Brummen is zelfs een stichting opgericht om toe te werken naar een gemeentelijk alternatief voor vuurwerk. Over een paar jaar moet dat leiden tot een eindejaarsfeest.