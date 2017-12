'Vuurwerkvrij' Bathmen regelt eigen show

Terwijl elders ruzie over vuurwerkverboden en -vrijzones is, komen inwoners van Bathmen in de oudejaarsnacht broederlijk samen op het dorpsplein. Voor een professionele show. Een verbod om zelf vuurwerk af te steken is er niet. Wel de vriendelijke vraag dat te laten.

Bathmen heeft een bakker en een slager, een kerk en kroegen, een bloemisterij en een slijterij. Alles wat een dorp een dorp maakt, is er nog. Zoals Daniël Lohues ooit schreef: ‘Zo gaat het hier: sperziebonen, appelmoes en ’s weekends aan het bier’. ,,Die gemoedelijkheid wilden we graag behouden, ook met oud en nieuw’’, vertelt Barend Breukink met een lach.

Hij zegt het omdat er ook in Bathmen een discussie op de loer lag, die van de wenselijkheid van een vuurwerkvrije zone. Breukink: ,,Zoals in Hilversum en al die andere gemeenten waar vurig gediscussieerd werd.’’ In Hilversum moest er uiteindelijk zelfs een rechter aan te pas komen, om een vuurwerkverbod van de gemeente op sommige locaties toe te staan. Dat was immers tegen de zin van vuurwerkhandelaren. ,,We zagen hoeveel discussies en gesteggel zo’n verbod opleverde in sommige dorpen en steden. Het werd bijna een dialoog met een zwartepiet-achtig ontploffingsgevaar... Enkele mensen in Bathmen wilden - net als ik - toch liever geen vuurwerk in het centrum tussen oud en nieuw. Fijner voor oudere mensen, voor dieren, vonden wij. Maar hoe konden we dat doen zonder dat maatschappelijke debat zo hard te voeren?’’

Na een rondgang bij ondernemers kreeg Breukink met zijn troepen een eureka. ,,Wat als we de liefhebbers van vuurwerk een offer zouden vragen zonder verplichting: niets afsteken na zondag 22.00 uur, om ze daar vervolgens iets voor terug te geven. Een gigantisch mooie professionele vuurwerkshow, op de Brink om 24.00 uur.’’ Het Times Square van Bathmen.

Vergunningen

Maarten Jan Stuurman, woordvoerder van de gemeente Deventer (waaronder Bathmen valt): ,,Onze gemeente kent geen vuurwerkvrije zones. Maar er kwam wel dit initiatief voor een centrale vuurwerkshow waarmee ze hopen op een verder vuurwerkvrij Bathmen. Niets was verplicht.’’ De gemeente vond dat ze daarom best akkoord kon gaan en gaf alle vergunningen. Breukink: ,,Een verbod is het niet. Verboden werken niet. Wel een vriendelijke vraag.’’

Het was even spannend hoe die vriendelijke vraag viel in het dorp van bijna 5.500 inwoners. ,,Maar iedereen uit mijn omgeving, ook de vuurwerkliefhebbers, wilde wel meedoen’’, zegt Bathmenaar Jolanda Rensman. ,,Ik ben trots dat we het in Bathmen zo oplossen.’’

Bewoner Birgitte Keijzer bood met een groep aan, de drank te regelen. ,,Ik ben totaal geen liefhebber van vuurwerk. Dat versnipperd afsteken is gek, vind ik. We kijken toch naar dezelfde hemel? Maar met dit idee had ik wel wat. Laten we er een dorpsfeest van maken, waar vuurwerkliefhebbers en minder grote liefhebbers met glühwein en bier het glas heffen op 2018.’’

Eveneens hardcore vuurwerkliefhebbers sloten zich aan. Neem een Johan Schutte, oud bandchauffeur van Normaal en Bathmenaar. ,,Ja, zelfs de mensen die graag vuurwerk afsteken in het centrum, kunnen hier goed mee leven. En komen zonder vuurwerk naar de Brink, geloof me maar.’’

Het idee van het centrale vuurwerkfeest, bracht een stuwkracht bij de bewoners aan aanvullende initiatieven. De Bathmense band Kabaal besloot op te treden. In pakweg Voorschoten geheel onbekend, in Bathmen wereldberoemd. Een clubje zette een prijzenfestijn op. Inwoner Keijzer: ,,Niet de staatsloterij, maar de dorpsloterij. De grootste prijs: een spiksplinternieuwe fiets! Trekking is vlak voor twaalf uur.’’

Buurthoofd

Bathmen is in vijf buurten verdeeld en in elke buurt is een buurthoofd aangewezen. Die verzamelt zijn troepen om als blok naar het centrum te lopen en daar om 23.00 uur te arriveren. Na inventarisatie van die buurthoofden, heeft de helft van het dorp toegezegd te komen. Breukink: ,,De kinderen hebben er speciaal een lampion voor gemaakt op school. Die houden ze tijdens de wandeltocht vast.’’

Zal echt niemand iets afsteken? Inwoner Gertie Klein Hegeman: ,,Ik ken wel iemand in het centrum die sowieso zelf knalt.’’ Het is een dorpeling die zijn dertiende maand geheel besteedt aan legaal en minder legaal vuurwerk, vertelt hij lachend. ,,Maar velen zullen gehoor geven aan het verzoek. Als het breed gedragen wordt, doet iedereen hier wel mee.’’ Breukink: ,,De sfeer is dat iedereen zich houdt aan een vuurwerkvrij centrum. Maar niemand heeft een glazen bol, het is een experiment.’’