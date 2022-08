Vuurzee in Deventer: brandweer is situatie de baas, gewonden naar ziekenhuis

Naast het nablussen, wordt er een controle gedaan langs de naastgelegen panden of er nog kleine brandjes woeden. De vijftien bewoners van omliggende woningen worden opgevangen in een hotel.

De twee gewonden hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De eerste melding van de brand was om kwart over vier. In verband met de omvang van de brand en het gevaar op overslaan naar andere panden heeft de brandweer de bestrijding opgeschaald.

Zorgen

Eigenaar Bart Nobbenhuis van het naastgelegen Doedel café maakt zich grote zorgen, ook over zijn café. ,,Als je ziet hoeveel bluswater er door mijn café stroomt.” Zelf was hij op het moment van de brand niet aanwezig in het pand.

Volledig scherm De brandweer is bezig met nablussen van de brand in de binnenstad van Deventer © Rens Hulman

Semra Ergun, die boven het Doedel café woont met nog twee meiden, was erg geschrokken: ,,Ik hoorde een huisgenootje schreeuwen dat er brand was. We zijn vrij snel naar buiten gegaan, omdat je het binnen ook al kon ruiken.” Ook in hun woonruimte is geblust: ,,Het is afwachten hoe de woning eruit komt.”

In het verleden zat fotozaak Hekkert (een begrip in de stad) in het pand waar vannacht de vuurzee begon. Hekkert is echter verhuisd naar de Lange Bisschopstraat.

Ramen dicht

Voor de bestrijding van het vuur zijn korpsen uit Deventer, Twello, Terwolde, Diepenveen, Zwolle-Zuid, Dalfsen, Heino, Almen, Raalte , Voorst, Bathmen en Wesepe opgeroepen. De Veiligheidsregio adviseert iedereen in het centrum van Deventer en omgeving om ramen en deuren gesloten te houden in verband met de rook.

Volgens een ooggetuige lijkt het er op dat de brand is begonnen in de woning boven de voormalige winkel van Foto Hekkert en breidt het vuur zich uit naar links, waar een kaaswinkel en café in gevestigd zijn, en naar rechts, het pand van bakker Bart.

Dit verhaal wordt gedurende de ochtend van updates voorzien.

