VVD Deventer kiest voor Lars Wuijster als wethouderskandidaat

De beoogd wethouder (46) is sinds 2012 raadslid in Deventer. Hij heeft in zijn geboortestad milieukunde gestudeerd en werkte vijftien jaar bij ingenieursbureau Tauw. Vijf jaar geleden stapte hij over naar de provincie Overijssel, waar hij werkzaam is als teamleider vergunningverlening. Hij heeft het naar eigen zeggen prima naar zijn zin in het provinciehuis, meer geeft ook aan dat Deventer blijk lokken. ,,Wij Wuijsters zijn hier geworteld, mijn zoons zijn alweer de vierde generatie die hier opgroeit."