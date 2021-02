VVD Deventer kritisch op Sportbedrijf na flop Happy Life: ‘Het gaat toch om een half miljoen euro’

De VVD is bezorgd over Sportbedrijf Deventer nu duidelijk is dat een half miljoen euro aan gemeenschapsgeld is verspild aan een mislukt project om jongeren in beweging te krijgen. De online-game Happy-Life is na twee jaar stopgezet, omdat er nauwelijks deelnemers waren.