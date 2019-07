VVD Deventer: mensen met uitkering inzetten in de thuiszorg

VVD’er Roderic Rosenkamp wil dat Deventer meer moeite doet om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen in sectoren met een schreeuwend personeelstekort, zoals de thuiszorg. Hij zal de verantwoordelijk wethouder vragen om de procedures wat meer los te laten en flexibeler in te spelen op actuele problemen.

Roderic Rosenkamp. © gemeente Deventer Aanleiding voor de oproep van het gemeenteraadslid is het artikel in de Stentor van woensdag waarin thuiszorg-organisaties zeggen mensen niet meer te kunnen helpen bij eenvoudige zorgtaken als het aan- en uittrekken van steunkousen. In Epse moet bijvoorbeeld een 83-jarige vrouw elke dag om 7.00 uur klaarzitten zodat haar dochter steunkousen bij haar aan kan brengen voordat ze naar haar werk gaat.



‘Tegelijkertijd 2700 Deventenaren in de bijstand... Zou 5% daarvan met een beetje gezonde dwang en gratis scholing niet heel eenvoudig te mobiliseren zijn?', vraagt Rosenkamp zich op het sociale medium Twitter af.

Niet flexibel

,,We houden ons teveel vast aan de staande regels en zijn niet flexibel genoeg om die in tijden van nood aan te passen”, verklaart Rosenkamp zijn reactie. ,,We moeten af van de mindset dat we niks van mensen in de bijstand mogen vragen. Bovendien zijn er genoeg mensen die wel willen, maar die volgens de regels niks mogen of niet goed op de hoogte zijn van wat er allemaal mogelijk is.‘’

De VVD’er kreeg meteen kritiek uit de zorgsector zelf. Managementconsultant in de zorg Boudewijn Eindhoven uit Deventer, noemt het idee wel erg kort door de bocht. ‘Ik denk dat je in één tweet een paar honderdduziend mensen beledigd hebt’, refereert Eindhoven aan het feit dat thuiszorgers een gedegen opleiding krijgen. ,,Rosenkamp weet ook best dat je mensen in de bijstand niet kunt opleiden tot iets wat ze niet willen of kunnen. Er is ook geen enkele zorginstelling die het riskeert om zulke mensen aan het werk te zetten. Dat is al vaak genoeg geprobeerd en levert alleen maar teleurstelling en weggegooid geld op.‘’

Granieten bestand

VVD’er Rosenkamp zegt zich te realiseren dat er een ‘granieten bestand’ in de kaartenbak van de uitkeringsinstanties zit die niet in beweging te krijgen is. ,,Maar ik weet uit ervaring dat er genoeg mensen zijn die dit wél zouden willen doen, maar de mogelijkheden tot een opleiding in de zorg niet kennen of er niet op gewezen worden omdat het niet binnen de procedures past.”

De gemeente stelt dat reïntegratiebedrijven als Deventer Werktalent altijd inspelen op actuele situaties. ,,Als er een chauffeurstekort is, gaan we met transportbedrijven om tafel om te kijken hoe we mensen versneld in de opleiding kunnen krijgen om de tekorten weg te werken”, zegt woordvoerder Maarten Jan Stuurman van de gemeente Deventer. ,,Dat doen we in de zorg ook, maar daar zijn de tekorten wel heel groot om dat zomaar even weg te werken.”

Pasklare opleidingen

VVD’er Rosenkamp stelt dat er echter teveel vanuit de bestaande regelgeving wordt gewerkt. ,,Steunkousen, de hitte, eenzaamheid onder ouderen: daar zijn inderdaad geen pasklare opleidingen voor. Maar wat is er tegen om iemand te instrueren hoe je die steunkousen aantrekt, vervolgens nog een babbeltje laat maken met een alleenstaande oudere en kijkt of die mensen wel genoeg drinken met dit warme weer? Dat zijn een heleboel vliegen in een klap. Dat mogen we toch wel als tegenprestatie voor een uitkering vragen?”