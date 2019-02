VVD Deventer wil inzicht in financiën voordat besluit over Viking valt

Of de keus nu valt op doorgaan met de Viking of juist stoppen, eerst moet duidelijk zijn wat de feiten en harde cijfers zijn, betoogt Bas Donkers (VVD). Het raadslid van de grootste oppositiepartij heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd meer inzicht te geven in de financiën van dit rampendossier. Volgens de VVD is de Viking technisch en politiek een stuurloos schip. ,,We hebben meer inzicht nodig om een betere koers te bepalen.”

Vorige week kondigden wethouders Frits Rorink en Carlo Verhaar nieuwe tegenvallers aan. Er is mogelijk nog eens 4 miljoen euro extra nodig voor de bouw van het nieuwe onderkomen van filmhuis De Keizer en theater Bouwkunde en de exploitatie blijkt nu al een probleem.

Twijfel

Door deze ontwikkelingen is bij Gemeentebelang, de grootste partij in de coalitie en de gemeenteraad, twijfel gerezen en zinspeelde raadslid Harry ten Have in deze krant voorzichtig op stoppen met dit project. De bouwkosten van de Viking zijn inmiddels opgelopen tot misschien wel 21 miljoen euro, waar 10 miljoen was begroot.

Bierviltje

Ook voor de VVD is de stekker eruit trekken een reële mogelijkheid, ‘maar’, benadrukt Donkers, ‘zulke besluiten moet je niet nemen op basis van wat aantekeningen op de achterkant van een bierviltje. De informatie die wij als raad tot op heden krijgen lijkt daar op, maar ik neem aan dat het college wel meer details heeft’.

Emotie

Donkers geeft aan dat hij in de stad steeds vaker de vraag gesteld krijgt waarom de gemeente niet stopt met de Viking. ,,Ik heb begrip voor die emotie. We worden al vanaf het begin op het verkeerde been gezet, telkens weer moet er geld bij en de regie is weg. Keer op keer worden we verrast door nieuwe werkelijkheden en intussen heeft niemand meer een goed overzicht. Het beste is nu een pas op de plaats maken en alle relevante informatie op tafel krijgen.”

Gevolgen