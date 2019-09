VVD Deventer wil weten hoe vaak datalek bij gemeente voorkomt

Brandon neemt altijd de trap en eet volgens de Schijf van Vijf en hoopt dat heel Aventus zijn voorbeeld volgt

12:04 Gezond was Aventus aan de Middelweg in Deventer al, maar de locatie is vanaf nu nóg gezonder. Na het vignet voeding, dat drie jaar geleden in de wacht werd gesleept, is nu dat voor roken, alcohol- en drugspreventie binnen en wordt gewerkt aan het bemachtigen van het derde vignet. De Deventer locatie is de proeftuin en het voorbeeld voor de rest van Aventus. Vandaag komt staatssecretaris Paul Blokhuis op bezoek.