VVD’er gaat na ‘proefballonnetje’ niet meelopen in de thuiszorg

VVD-gemeenteraadslid Roderic Rosenkamp is niet van plan om een dagje mee te gaan lopen in de thuiszorg om zo te ervaren dat het een vak is dat niet elke uitkeringsgerechtigde in Deventer kan uitoefenen. ,,Ik weet zelf heel goed hoe het er aan toe gaat in de zorg.”

Fractievoorzitter Kitty Schmidt van de partij Deventer Sociaal opperde op twitter dat Rosenkamp maar eens een dagje moest meelopen om te ervaren dat er meer komt kijken bij thuiszorg dan steunkousen aantrekken en een praatje maken. ‘Reces, tijd voor de VVD om goedkoop te scoren', voegt ze er vilein aan toe.

Rosenkamp had na een artikel in deze krant over grote tekorten in de thuiszorg geopperd dat er onder de 2700 bijstandsgerechtigden best een aantal mensen zouden moeten zitten die in de slag kunnen in deze branche. Gevolg van de tekorten was onder meer dat een vrouw van 83 uit Epse elke dag haar dochter moest inschakelen om haar steunkousden aan- en uit te trekken.

Mooie challenge

GroenLinks-collega Tjeerd van der Meulen vond het voorstel van Schmidt ‘een mooie challenge'. ‘Ga je hem aan?’, vroeg hij, ook op twitter?