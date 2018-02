VVD in Deventer stuit op onbegrip met boycotten DENK

De VVD in Deventer wil 'de lange arm van Ankara buiten Deventer houden'. De partij kondigt aan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart niet in debat te gaan met DENK. Voor die opstelling bestaat weinig begrip.

De VVD in Deventer heeft geen goede beurt gemaakt bij andere politieke partijen met de oproep om DENK te weren bij verkiezingsdebatten. 'Dom', 'niet sjiek' en 'onbegrijpelijk' zijn enkele reacties.

De Deventer VVD-lijsttrekker Daaf Ledeboer maakte afgelopen weekeinde bekend dat zijn partij niet in debat gaat met DENK en riep daarbij andere partijen op om hetzelfde te doen. De reden: de uitspraken die DENK-partijleider Tunahan Kuzu onlangs deed op de Turkse televisie. Kuzu zei onder meer dat de erkenning van de Armeense genocide door de Tweede Kamer 'onacceptabel is voor ons'. Ook zei hij dat Turks-Nederlandse raadsleden in deze zaak kleur moeten bekennen.

Ledeboer gaf aan niet in debat te willen 'met de spreekbuis van een dictator die zijn invloed ook in Deventer doet gelden' en 'raadsleden intimideert'. Hij krijgt daarin geen bijval van andere partijen.

Henk Groothuis, CDA:

,,Ik begrijp niets van de houding van de VVD. We wonen in een democratisch land. De basis van een democratie is dat je met elkaar in gesprek gaat en elkaar de ruimte geeft een standpunt in te nemen. Uitsluiten gaat te ver."

Henrike Nijman, ChristenUnie:

,,Ook wij vinden de uitspraken van DENK-partijleider Kuzu ongepast. Wat hij heeft gezegd, werkt polariserend. Anderzijds: de uitspraken zijn niet lokaal gedaan. Wij weten niet wat de lokale DENK-afdeling hiervan vindt. Wat de VVD nu doet, is daarom niet handig. Op die manier kom je alleen maar met de ruggen tegen elkaar te staan."

Quote Waarom hoorden we de VVD in Deventer niet toen Geert Wilders opriep tot het instellen van een kopvoddentax? Jan Jaap Kolkman, PvdA Jan Jaap Kolkman, PvdA:

,,Waarom hoorden we de VVD in Deventer niet toen Geert Wilders opriep tot het instellen van een kopvoddentax? Zo kan ik mij wel meer discutabele uitspraken herinneren. Wat de VVD hier doet, lijkt meer op een soort afleidingsmanoeuvre. Ze hopen waarschijnlijk dat hiermee de aandacht voor de vermeende belangenverstrengeling binnen hun eigen afdeling (VVD-raadslid Carmen Hunger stapte hierom onlangs op, JB) verslapt. Veel anders kan ik er niet van maken. Ik vind het dom."

Bert Kleine Schaars, Deventer Belang:

,,De opstelling van de VVD is beschamend. Andere partijen boycotten op basis van uitspraken die in Den Haag zijn gedaan slaat nergens op. Deze verkiezingen gaan over lokale onderwerpen. We hebben wat dat betreft genoeg om over te praten."

Tjeerd van der Meulen, GroenLinks:

,,Ons motto is niet schreeuwen, maar praten. We leven godzijdank in een democratie, waar we samen besluiten nemen op basis van inhoudelijke discussies. Daarom zijn we het oneens met de VVD."

Liesbeth Grijsen, Gemeentebelang Deventer:

,,Wat ons betreft gaan de gemeenteraadsverkiezingen over lokale thema's. Wij vinden het belangrijk dat alle partijen over deze kwesties met elkaar in debat gaan. Dan kan de kiezer een afweging maken op basis van inhoud. Partijen moeten elkaar niet uitsluiten."

Jan Schuring, D66:

,,DENK is nieuw in Deventer. Elke partij die deel wil nemen aan een democratisch proces verdient een eerlijke kans om zich te laten zien."

Kitty Schmidt, Deventer Sociaal:

,,Het is niet sjiek en niet logisch hoe de VVD reageert. Uitsluiten is nooit goed. Als je het oneens bent, dan ga je met elkaar in gesprek. De Deventer afdeling van DENK heeft zich bovendien nog niet gepresenteerd: we kennen hun standpunten niet. Ook daarom zijn debatten belangrijk."

Alex Gebhardt, DeventerNu:

,,Een boycot raakt kant noch wal. DENK heeft het recht om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daar horen debatten bij."

Hans de Vries, ASP (Atheïstisch Seculiere Partij):

,,We zijn het in zoverre eens met de VVD dat invloeden van buitenlandse mogendheden op de lokale politiek onwenselijk zijn. Maar dat kan geen reden zijn om een lokale afdeling van een politieke partij uit te sluiten. Je moet altijd open staan voor een gesprek."

Kurt Sliepenbeek, Nieuw-Links Deventer:

,,Het helpt niet om de hakken in het zand te zetten. Wat de VVD doet, werkt averechts en zorgt alleen maar voor verdeling. Bovendien: we hebben de lokale afdeling van DENK nog niet gehoord. Juist in een debat kun je ze bevragen. Misschien nemen ze wel afstand van de uitspraken van hun partijleiding. Zolang we dat niet weten, mag je ook niet uitsluiten."

DENK onbereikbaar