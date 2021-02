VVD-Liberaal 2000 verzet zich ‘met hand en tand’ tegen nieuwe locatie brandweerkazerne Twello, andere partijen wachten af

Oudheidkun­di­ge Vereniging Bathmen redt markante aula van de sloop voor eigen dak boven het hoofd

3 februari Er komt weer leven in de voormalige aula van de oude begraafplaats in Bathmen. De Oudheidkundige Vereniging heeft het markante pand gered van de ondergang en hiermee eindelijk een eigen locatie in handen. ,,We zijn er ontzettend blij mee’’, zegt bestuurslid Bob Nahuis. ,,Ook al is ze rijp voor de sloop.’’