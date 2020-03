VVD’s in de regio willen uitstel lokale belastingen voor ondernemers

Basis­school in Diepenveen had de deuren hoe dan ook gesloten door corona in ‘directe omgeving’

12:52 Ook als alle scholen in Nederland niet waren gesloten hadden kinderen van Obs Slingerbos in Diepenveen vandaag niet naar school gemogen. Directeur Steven Diepeveen had al een plan klaarliggen om de school te sluiten nadat corona was geconstateerd bij iemand in de ‘directe omgeving van de school’.