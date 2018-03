Waag, Bergkerk en Lebuinus in het donker in Deventer

Op de dag dat in Nederland de klok vooruit gaat en het weer zomertijd wordt is het in de avond Earth Hour. Door een uur (van 20.30-21.30 uur) het licht uit te doen, geven miljoenen mensen, bedrijven en gemeenten wereldwijd op hetzelfde tijdstiphet signaal af dat zij zich zorgen maken over de toekomst van onze planeet. In Deventer was er van alles te doen in de bibliotheek en hielden kinderen een optocht met lampionnetjes in de vorm van het stadsgezicht van Deventer.