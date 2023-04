Waar in Deventer komen windmolens? Beladen discussie gaat weer oplaaien

Volleybal In de winter nog clubloos, een paar maanden later wint Deventerse van Kerkvoorde met Sliedrecht de beker

Begin dit jaar was ze na de exit van eredivisionist Eurosped plots clubloos, en een paar maanden later won volleybalster Evie van Kerkvoorde uit Deventer haar eerste hoofdprijs. Met Sliedrecht sleepte ze maandag ten koste van Utrecht de nationale beker in de wacht.