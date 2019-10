Waar is het winterdekbed en je handschoenen voor morgenochtend? Koudste 6 oktober en eerste nachtvorst

Het is deze zondag de koudste 6 oktober ooit. Met maximaal 9,6 graden werd het oude record (10,1 graad) uit 1936 glansrijk verslagen. Weeronline verwacht vannacht bovendien de eerste nachtvorst. Waar is het winterdekbed als je het nodig hebt? En zoek vooral al even je handschoenen op voor morgenochtend.

In onze regio was het bovendien nog kouder dan 9,6 graden, want in Deelen op de Veluwe werd het bijvoorbeeld niet warmer dan 9,2 graden. Voor de landelijke waarneming wordt de temperatuur van De Bilt aangehouden.

Weeronline waarschuwt bovendien voor de eerste nachtvorst. In het noordoosten kan het -1 graad worden. Aan de grond kan het kwik dalen tot -5 graden. Het wordt waarschijnlijk niet de eerste echte vorstnacht, want daarvoor is De Bilt weer maatgevend en daar blijft de thermometer net boven de 0 graden.

Zoek je sjaal nu vast op

Het koudste moment valt maandagochtend vroeg, dus ook tijdens de maandagochtendspits is het kouder dan tot nu toe dit najaar. Het koudste moment is rond zeven uur, en het warmt daarna maar langzaam op. Zaak dus om nu al even sjaal en handschoenen uit de kast te vissen. En misschien moet de winterjas ook wel van zolder. Voor vanavond: kachel aan, en het winterdekbed op je bed.