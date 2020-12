Waar moet Sunny de stationskat heen als de NS-balie in Deventer straks sluit?

Check jouw gemeente | video KAART | Wéér veel donkerrode gemeenten, wel minder positieve tests in IJsselland en Flevoland

18:39 Het aantal coronabesmettingen in ons land is ten opzichte van gisteren opnieuw gestegen. In Oost-Nederland is die stijging echter niet overal zichtbaar. In IJsselland en Flevoland ging het aantal besmettingen juist naar beneden. Wel kleuren er vandaag meer gemeenten in deze regio donkerrood dan gisteren.