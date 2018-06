Waarnemend burgemeester Deventer Ron König: 'Deze geweldige kans kon ik niet laten liggen'

Een band met Deventer heeft König nog niet. ,,Maar ik ken de stad van bezoeken en uiteraard de evenementen’’, aldus de inwoner van Arnhem. Daar blijft hij tijdens zijn ambtsperiode wonen. Hij gaat heen-en-weer reizen.

IJssel

König is geboren en getogen in Doesburg. ,,Vanaf mijn jeugd heb ik iets met de IJssel en de Hanzesteden. Daar past Deventer ook in.’’

König kan pas echt op zijn nieuwe functie ingaan na 11 juli, als hij is geïnstalleerd, maar wil er wel iets over kwijt. Na zijn aftreden als D66-wethouder in Arnhem, wilde hij door als zelfstandig ondernemer in het interim-management. Tot 'Deventer' op zijn pad kwam. ,,Ik ken Commissaris van de Koning Boele Staal natuurlijk van zijn periode als waarnemend burgemeester in Arnhem. We hebben een jaar met elkaar samengewerkt’’, licht König toe.

Reflectie

Hij dacht na 'Arnhem' even tijd te nemen voor reflectie. ,,Dat is dus maar heel kort geweest.’’ Alhoewel: ,,De periode van een half jaar als waarnemend burgemeester zie ik wel als een mooie manier om te kijken of het burgemeesterschap mij past. Ik zie deze benoeming ook als interim-werk. Het is een geweldige kans, die ik niet kan laten lopen. Ik ga het gewoon doen.’’

Arnhem

König, politicoloog van huis uit en gepokt en gemazeld als organisatieadviseur en interim manager, was drie jaar wethouder in Arnhem. Daarvoor werkte hij als wethouder in de gemeente Rheden. De provincie Overijssel noemt hem in het persbericht over zijn benoeming een 'verbindend en inspirerend bestuurder'.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem betitelde König bij diens afscheid als 'zeer kundig, zeer gepassioneerd'. König was in Arnhem 'een graag geziene wethouder', aldus Marcouch.