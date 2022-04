Waarom bomenkap mensen in het hart raakt (maar de woede soms onterecht is)

Op het Grote Kerkhof in de binnenstad van Deventer is het de vroege ochtend van 31 januari nog pikkedonker. Het is de dag dat storm Corrie over Nederland zal razen. Toch heeft een klein groepje zich verzameld rond de lindes voor de Lebuinuskerk. Op dat plein moeten zeven bomen worden gekapt. Madeleine Frelier raapt haar moed bijeen en ketent zich vast. Urenlang trotseert ze de stevige windstoten. Het is de climax van een maandenlang protest.