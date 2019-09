Waarom een lege kappersstoel de Deventer moordzaak op gang bracht

Deventer moordzaak De plaats delict: wie woont er nu in het huis aan de Zwolseweg?

5:00 ‘Woning na moord een doorgangshuis’, kopt deze krant in 2006 over de Zwolseweg 157, waar de weduwe Wittenberg werd vermoord. Gerrit Hunink woont er dan, maar na een half jaar verkoopt hij het huis al weer. Niet vanwege een vloek. ,,Nee hoor, ik heb in mijn vorige huis meer last gehad van de levenden dan hier van de doden.”