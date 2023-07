Waarom heet Saxion eigenlijk Saxion? ‘Zou eerst Yarden gaan heten’

Lars Wijnhoud opvolger Deventer wethouder Liesbeth Grijsen

Deventenaar Lars Wijnhoud is in beeld als opvolger van vertrekkend wethouder Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang). Grijsen vertrekt zoals bekend naar Zwolle, waar ze voor de provincie Overijssel gedeputeerde wordt. Wijnhoud is op de achtergrond in Deventer al politiek actief.