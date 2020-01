Waarom Keolis niet voor Hollandse bussen en waterstof koos, maar voor 256 Chinese batterijbussen

Boeren houden vanmiddag al flashmobs, woensdag door grotere actie verkeers­over­last te verwachten

14:11 In de aanloop naar een nieuwe protestdag in Den Haag op woensdag 5 februari, houden boeren de komende dagen langs verschillende wegen in Gelderland en Overijssel zogenaamde ‘flashmobs’. Bij een flashmob komt een groep mensen plotseling samen op een openbare plek om iets ludieks te doen.