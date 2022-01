Waarom nog lang niet elk dak in Oost-Nederland is bezaaid met zonnepanelen

Na geheim document is bijna iedereen positief over miljoenen­plan gemeente­huis Raalte

Scepsis over de miljoenenplannen voor het gemeentehuis in Raalte maakt plaats voor voorzichtige goedkeuring. Na bestudering van een geheim document over potentiële huurders die het verbouwde gemeentehuis kunnen betrekken, zijn veel politieke partijen tevreden met de plannen van de gemeente om het gebouw voor 3,1 miljoen euro aan te pakken. ,,Ik ben aangenaam verrast. De partijen waarmee men in gesprek is hebben wij vertrouwen in’’, zegt Sylvia van der Heide (BB).

