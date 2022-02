Waarom station Deventer een pareltje is en toch laag scoort bij NS (maar beter dan Zutphen)

Deventer populair doelwit inbrekers: ‘Afschuwe­lijk dat ze met hun tengels aan je spullen zitten’

Terwijl de landelijke inbraakcijfers dalen, is er in 2021 in de gemeente Deventer juist vaker ingebroken dan een jaar eerder. In Diepenveen kunnen ze er ook over meepraten. Vorige maand werd daar bij een 78-jarige vrouw aan de Brinkerinckbaan op klaarlichte dag ingebroken. ,,Dat hakt er wel even in. De brutaliteit is ongelofelijk.’’

