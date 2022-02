Waarom station Deventer pareltje is, maar laag scoort bij NS (maar beter dan Zutphen):

Devente­naar verzint nieuwe manier van geld inzamelen voor goed doel: donatie per muisklik

Geen geld overmaken, maar doneren per muisklik. Dat is in het kort de vernieuwende betaalmethode die Deventenaar Nico Bosman heeft verzonnen om geld in te zamelen voor een goed doel, in zijn geval de strijd tegen alvleesklierkanker. Die ziekte werd vriend en collega Elia Quentin in 2020 fataal en spoorde Bosman en een aantal andere Deventenaren aan om in actie te komen.

9 februari