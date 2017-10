Waarom willen honderden mensen de nieuwe coffeeshop in Deventer runnen?

Honderden aanmeldingen van mensen die graag een nieuwe coffeeshop in Deventer willen runnen. Waarom is het bestieren van een wietzaak zo populair? De verklaring is volgens experts eenvoudig: deze business is zeer lucratief. Maar er klinken ook waarschuwingen. ,,Je weet niet wat je jezelf op je hals haalt.”

In Deventer verdween onlangs één van de vier coffeeshops. Dat betekent dat er een nieuwe plek vrijkomt. Wie zo’n zaak wil runnen, kan zich melden bij de gemeente. En dat gebeurt massaal, zo berichtte deze krant deze vorige week al. Toen stond de teller op ruim tweehonderd geïnteresseerden. De verwachting is dat de animo in de dagen daarna verder is toegenomen en richting de driehonderd gegadigden is geklommen. Vandaag moet duidelijk worden hoeveel mensen zich uiteindelijk hebben ingeschreven. Een loting gaat bepalen wie zich straks de eigenaar van een coffeeshop mag noemen.

Lucratief

Quote Deze zaken zijn uiterst lucratief. Jan Brouwer Maar waarom wil iedereen zo graag een shop bestieren? Hoogleraar Jan Brouwer van Rijksuniversiteit Groningen, specialist op het gebied van coffeeshopbeleid, twijfelt geen seconde. ,,Deze zaken zijn uiterst lucratief.” Hij verwijst naar een recent onderzoek van bureau Intraval. Die bekeek de jaarlijkse omzet die de 50 coffeeshops in Drenthe, Groningen en Friesland bij de Belastingdienst opgeven. In totaal gaat het om 90 miljoen euro. Intraval schat dat per shop elk jaar ongeveer 1,75 miljoen aan omzet gedraaid wordt. Er zijn ook schattingen die van hogere omzetten uitgaan, omdat niet alle inkopen keurig gemeld zouden worden aan de fiscus. ,,Coffeeshops moeten gewoon BTW betalen en jaarrekeningen inleveren”, legt Brouwer uit.

De reden dat de wietzaken veel opleveren, is dat de inkoopprijs van cannabis veel lager ligt dan de verkoopprijs. ,,Cannabis die bijvoorbeeld uit Albanië wordt geïmporteerd, en dat gebeurt, kost vrijwel niets. Thuiskwekers heb je bijna niet meer. De prijzen gaan in Nederlandse shops vervolgens helemaal over de kop.”

Geld

Ook coffeeshophoudster Sandra Spreij van Sky High in Zwolle denkt dat het hoge aantal aanmeldingen in Deventer te verklaren is door ‘geld’. ,,Ze denken rijk te gaan worden.” Over haar eigen omzet wil ze niets kwijt. ,,Dat is geheim.” Maar ze waarschuwt de potentiële nieuwkomers wel: ,,Er is ook een keerzijde. Mensen zien je niet als een volwaardig ondernemer. Ze vermoeden dat je in een schimmig gebied werkt, terwijl dat in mijn geval helemaal niet zo is.” Daarnaast kunnen volgens de Zwolse exploitant banken moeilijk doen en houdt de overheid elke stap die gezet wordt nauwlettend in de gaten. ,,De overheid kan het je heel moeilijk maken.”

Dat beaamt ook hoogleraar Brouwer. ,,Deze handel bevindt zich niet in een grijs gebied, maar in een zwart gebied. Inkoop van cannabis is gewoon verboden. Verkoop trouwens ook, al weten weinig mensen dat. Dus je loopt altijd risico dat politie of justitie ingrijpt.” Daarnaast moet je volgens de expert zaken doen met criminelen. ,,Soms ook zware. Dat blijft een gevaar. Veel mensen beseffen niet wat ze zichzelf op de hals halen als ze zo’n zaak beginnen.”

Quote Het is vette business. Er valt veel mee te verdienen. Maarten-Jan Stuurman

Vette business

Zegsman Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer stelt dat het aantal aanmeldingen nog verder gestuwd wordt door het beperkte aantal plekken waar coffeeshops mogen zitten. ,,Het is geen slager die overal aan de slag kan. De plekken worden bovendien voor 10 jaar ‘weggegeven’, dus de kansen om een coffeeshop te beginnen zijn schaars. En inderdaad, het is vette business. Er valt veel mee te verdienen.”

Goede doelen