Waarschuwing Reddingsbrigades: ‘Maak niet op eigen houtje een nieuwjaarsduik, verdrinken is zo gebeurd’

Frans Eggink: ,,We kijken naar zwemmers die bevangen zijn door de kou en halen deze zo snel mogelijk uit het water. Hiervoor liggen we met twee boten op het water. Daarnaast zijn er mensen van ons in het water en op de kant. We houden de mensen pas in de gaten zodra ze in het water zijn. Vaak lopen de deelnemers tot hun middel of borst het water in. Onze boten kunnen daar niet bijkomen, vandaar dat veel van ons zelf in het water staan.’’