Waarschuwing voor blauwalg in IJssel bij Deventer

Minder vertraging op IJssellijn tussen Deventer en Olst: dit is de oplossing volgens treinreizi­ger en Statenlid Robert Jansen

9:43 Het is een bekende ergernis voor treinreizigers tussen Deventer en Olst. Vertraging door treinen, die op elkaar moeten wachten om te kunnen passeren. Op dit stukje IJssellijn ligt enkelspoor. Volgens Statenlid en fervent treinreiziger Robert Jansen is een oplossing niet zo moeilijk, nu er in 2022 werkzaamheden zijn bij station Olst.