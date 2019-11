Wachttijdvoorspeller op Churchillplein in Deventer brengt fietsers op hol

Deventer Speelgoed­mu­se­um: na tonnen aan onderzoek ‘terug bij af’

20:30 Vergeefs is jaren ingezet op een nieuw Speelgoedmuseum, een zoektocht die geld kostte. (Voorlopig) sluitstuk is dat de gemeenteraad woensdag besluit om het huidig museum open te houden en voor tonnen op te knappen. ,,Na jaren gedoe, zijn we eigenlijk terug bij af.’’