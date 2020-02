Waerdenborch Holten rockt als vanouds

Scholengemeenschap de Waerdenborch rockt weer als vanouds en het Kulturhus Holten bruist van muziek. Een jaar geleden werd 'De rocker is de schoolheld' gelanceerd. Het initiatief moest de goede oude tijd van de schoolbandjes doen herleven. Het leverde niet zoals gehoopt twee, maar zelfs zes serieuze bands op.

,,Leerlingen zijn bloedfanatiek'', meent initiatiefnemer Niek Bosman van de Waerdenborch. ,,We zijn na één jaar, drie bandcoaches en alleen al in de school twee nieuwe schoolstudio's verder. De verbouwing is net een paar weken klaar.''

Alsof dat nog niet genoeg is, offerde ook het Kulturhus Holten ruimtes op om twee extra studio's te maken. ,,Ze zijn al volop in gebruik'', zegt Jeroen de Kok. ,,Blijkbaar zat men er in Holten om te schreeuwen. Ik zie nu dagelijks jongeren in- en uitlopen met een gitaar op de rug of met een muziekkoffer in de hand. En dat is ontzettend goed om te zien.''

Zoals het bandje dat elke dinsdagmiddag na schooltijd in de Tony's Chocolonely studio repeteert. Een naam hebben ze nog niet. ,,Die moeten ze nog bedenken'', zegt bandcoach Anniek Mengerink die verrast is over de kwaliteiten van 'haar' bandleden. ,,Na inschrijving zijn de leerlingen na een selectie bij elkaar gezet en daaruit is een mooie chemie ontstaan.'' Zangeres Merle Arfman (13) vindt het best wel cool dat ze van de Waerdenborch deze kans krijgt om zich muzikaal te ontplooien.

Mark Tuitert

En dat maakt Niek Bosman extra trots op de muzikale oogst. ,,Onze bandjes worden zelfs gevraagd voor tentfeesten. Enkelingen zijn ervan overtuigd dat ze naar het conservatorium of de rockacademie willen. En ze kregen laatst een mooi compliment van oud-leerling, schaatser en muzikant Mark Tuitert. Hij stond tijdens de open dag naast de band bij de entree van de school. Wilde het liefst nog zelf meespelen'', zegt Bosman lachend. ,,Maar hij moest te veel ouders en kinderen te woord staan.''