Waerdenborch wil nieuwe regels voor altijd invoeren

Coronamaatregelen tijdens de examens zorgen voor rust, regelmaat en reinheid. Ook al zijn de leerlingen van de Waerdenborch in Holten de babytijd allang gepasseerd. ,,We gaan dit gewoon altijd doen’’, zegt schooldirecteur Arjan Hakkert.

Voor de ingang van de sportzaal naast de school zijn waarschuwingslinten op de grond geplakt. ,,Oh deze had even andersom gemoeten’’, merkt havo-vwo directeur Rob te Riele op en wijst naar de tekst die op de kop te lezen is. ,,Maar op zich weten de leerlingen precies wat ze moeten doen’’, vult vmbo directeur Arjan Hakkert aan. ,,Eigenlijk zijn we verrast hoe gedisciplineerd het allemaal loopt. En hoeveel rust de maatregelen met zich meebrengt. We gaan dit gewoon altijd zo doen!’’

Drie meter afstand

Een rooster maken voor de examengroepen is niet zo moeilijk zeggen ze allebei, maar de regelingen erom heen. ,,Desinfectiedoekjes kopen bijvoorbeeld, ik heb nooit geweten waar je dat doet. Maar het is er allemaal gewoon’’, wijst te Riele naar de zuilen met desinfectiemiddel en papieren handdoekjes die voor elke ingang staan. ,,Verder hebben we de leerlingen in groepen moeten verdelen, kleedkamers gesloten, looproutes uitgezet en zelfs nog ontheffing bij de gemeente aangevraagd voor de grote sporthal die pas per 1 juni open mag. Anders konden we de examenleerlingen niet kwijt.’’

Quote Ik denk dat we hogere cijfers halen Merel Harbers, vwo examenleerling

In de sporthal staan normaal 260 tafels en stoelen. Met de nieuwe regels zijn er slechts 120 neergezet. Spieken is onmogelijk met de drie meter afstand die tussen de tafels zit. Dat laatste blijkt ook niet nodig volgens vwo examenkandidaat Jente Post (17) uit Holten die net klaar is met scheikunde. ,,Het ging prima. We hadden natuurlijk ook genoeg tijd om te leren. Zeven weken heeft de school dicht gezeten. De examenvakken heb ik in alle rust geleerd.’’

Blije klasgenoten

Klasgenoot Merel Harbers (18) uit Rijssen zegt niet meer te hebben gedaan dan anders. ,,Maar omdat we niet naar school hoefden en één vak per dag krijgen is het gewoon een stuk makkelijker. Ik denk wel dat we hogere cijfers halen dan normaal.’’ Wel vinden de meisjes het een rare tijd. Geen galabal, examenstress, groot feest of een welverdiende jongerenvakantie ergens in het buitenland.