Wakkere buurmannen blussen met emmers water beginnende autobrand in Deventer binnenstad

Overgesla­gen partijen boos over beoogde Overijssel­se coalitie: ‘géén recht gedaan aan uitslag’

7:47 De partijen CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP vormen de beoogde coalitie voor provincie Overijssel, mits zij eruit komen in de formatie. Informateur Bart Krol kreeg woensdagavond in het provinciehuis van de overgebleven partijen flinke kritiek op zijn advies. ,,Er is geen recht gedaan aan de uitslag, geen enkele partij in deze coalitie heeft een zetel gewonnen.’’