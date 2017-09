Walsen en werklui: kruispunt Holterweg - Oostriklaan is nu bouwput

Dierenlab in Deventer kan de wereld weer aan

11:41 Het laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren, het GD-lab, is compleet vernieuwd en kan zich weer richten op de toekomst. De verbouwing in Deventer heeft een kleine zes jaar geduurd. Aan de buitenkant is er weinig veranderd. ,,Maar aan de binnenkant ziet niets er meer hetzelfde uit. Die is volledig vernieuwd'', laat Gerda Wijers namens het GD-lab weten.