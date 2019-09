Walter van Keulen uit Deventer vond via rugby en de Maori’s zijn grote passie: houtsnijkunst

video We willen dóór op de A1 bij Deventer, maar dat zorgt juist voor vertraging

8:24 Nu het na de vakantie weer drukker is op de weg en zeker waar ook nog werkzaamheden zijn, leidt dat sneller tot files en ongelukken. Van verkeersschool Joop Hagen in Deventer leerden we hoe we op een veilige manier de wegversmalling op de A1 kunnen trotseren. Maar eigenlijk weten we al hoe het hoort, alleen passen we dat gedrag niet toe. We willen dóór, en dat zorgt juist voor vertraging.