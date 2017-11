Wandelen in Salland is meer dan lopen

Met nieuwe ommetjes, betere routes en extra kilometers is het Sallandse wandelnetwerk volop in beweging.

Het wandelnetwerk Salland is vier jaar na de lancering aangepast en uitgebreid. Het netwerk is een succesformule die is overgewaaid uit Twente. Het bestaat uit paaltjes, met pijltjes in verschillende kleuren, gekoppeld aan een route. De paaltjes zijn tevens knooppunten, waardoor routes zijn te combineren.

Kaart wint van GPS

Het blijft volgens Paul Kruiper, coördinator van het Sallandse netwerk, een populaire formule. Ook wandelen met een kaart blijft in trek, ondanks mogelijkheden om via de gps te lopen, meldt Kruiper. ,,Je ziet wel dat er ook behoefte is aan vaste rondjes; lang en kort. Een aantal van die (nieuwe) routes is toegevoegd aan het netwerk. Ze staan met aparte markering op paaltjes en de kaart.''

Rondje Deventer

Bijvoorbeeld een 'rondje Deventer', dat ook de binnenstad aandoet en 35 kilometer lang is. In 2018 komt er een themaroute van 75 kilometer over de toppen van de Holterberg, het 'Sallandse Heuvelrugpad'.

Nieuwe, kleinere rondjes vind je bijvoorbeeld in Haarle, Boerhaar of Fortmond (langs de IJssel). In Dijkerhoek lopen nog gesprekken over een wandeling daar. Bij die kleinere ommetjes denkt de plaatselijke bevolking mee bij het uitdenken en beheer van de route.

Holterberg

De 'Sallandse Zandloper' bestond al en loopt vanaf de Holterberg fraai 'af' door Salland richting IJssel. Er is nu een apart routeboekje van verschenen en de route staat op de kaart. Dat geldt ook voor lange afstandswandelingen (LAW) zoals het Hanzestedenpad langs de IJssel.

Wandelen is marketing, want themaroutes maken meteen duidelijk wat er in de regio is te beleven. ,,Bij de naam 'Sallandse Heuvelrugpad' weet je dat bijvoorbeeld precies", zegt Han van den Heuvel, die actief is met het Twentse wandelnetwerk en Kruiper ondersteunt in Salland.

Vrijetijdseconomie

Samen met fietsen is wandelen belangrijk in de vrijetijdseconomie. Wandelaars in Overijssel, waaronder Salland, besteden jaarlijks 18,5 miljoen euro in de provincie.