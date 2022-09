Wanhoop over torenhoge energierekening: Deventer gaat meer inwoners helpen, fonds in de maak

KAMPS DOET RECHT Man in Porsche met ‘losse voetjes’ ramt busje bij Bathmen: ‘U kunt rijbewijs beter voorgoed inleveren’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak: te hard rijden, onder invloed rijden en veroorzaken ongeval.

13 september