Plantmanager Willem van Straaten kijkt trots toe. ,,Sinds de fabriek hier is, in 1954, hangt het hofleverancier-schild hier. Negen jaar geleden werd het weggehaald: het was helemaal verweerd en grauw. En nu, omdat we 425 jaar bestaan, wordt het weer opgehangen. Het is al die tijd bij Wolters geweest. Wij hadden er geen haast mee. Maar nu we dit jubileum vieren was het wel een mooie gelegenheid.. De burgemeester heeft het bij ons jubileum onthuld.''

Overigens is Bussink geen hofleverancier meer, benadrukt Van Straaten. ,,In 1976 zijn we in Engelse handen gekomen. We zijn Continental Bakkeries. En een hofleverancier moet Nederlands zijn. Maar het schild hebben we en houden we. Daar zijn we ook hartstikke trots op. Kijk eens hoe mooi je het ziet vanaf de weg?''