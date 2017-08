Wapenstok-video: groep wilde wraak nemen op bezoeker Deventer Stadsfestival

Hoe krijg je het voor elkaar: auto op zijn kant in smal straatje in Deventer

8:54 ,,Het lijkt net alsof ie door de straat is gevlogen." In de Tesschenmacherstraat, een smal straatje in de ziekenhuisbuurt in Deventer, is een auto heel bijzonder tot stilstand gekomen. Hij staat dwars in de straat op z'n zij op twee wielen, steunend op andere auto's. In ieder geval zes auto's zijn beschadigd.