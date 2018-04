Warme, zonnige Koningsspelen: extra zonnebrand en water paraat hebben

Insmeren

Zorgvuldig insmeren is het devies van weerman Lankamp. ,,Het is niet alleen buitengewoon warm, met een zonkracht van 4 tussen twaal en vier uur is de zon 's middags écht krachtig. Vooral in de middag dus een hoedje of een ander hoofddeksel op en goed insmeren, want 20 minuten zijn al genoeg om te verbranden.''