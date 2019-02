Warmste Warmetruiendag ooit! Ga met je warme trui het terras op!

Met je warme trui zonder jas lekker het terras op. Het kan vandaag op Warmetruiendag! Sinds de invoering van warmetruiendag in 2007 is nooit zo warm geweest. De zon schijnt volop en de temperatuur stijgt naar 10-14 graden.

In De Bilt stijgt de temperatuur naar 12,0 graden en daarmee wordt het officieel de warmste Warmetruiendag sinds 2007. Toen werd op vrijdag 16 februari deze dag voor het eerst in ons land gehouden. In De Bilt steeg de temperatuur naar 11,4 graden en sindsdien werd het daar niet meer zo warm.

In Deventer, Zutphen en Zwolle tikt de thermometer vandaag de 13 graden aan. In de plaatsen langs het Veluwemeer, Nuldernauw en Wolderwijd kan het zelfs 14 graden worden.

Dagrecord

Aankomend weekend blijft het lekker weer om een terrasje te pakken, al kan het ‘s ochtends toch nog wel koud zijn. Woei: ,,In de vroege ochtend voelt het nog winters aan en kan er hier en daar vorst aan de grond zijn,’’ aldus weervrouw Diana Woei van Weerplaza. In de middag gaan de temperaturen naar 12 tot 14 graden, waarbij het zondag mogelijk ietsjes warmer wordt dan op de zaterdag. ,,Mogelijk wordt er zaterdag een dagrecord gebroken,’’ vervolgt Woei. In 1998 werd in Lelystad 12,0 graden gemeten. In Gelderland ligt het record van 16 februari op 11,8, eveneens uit 1998.

Neerslag

Na het weekend is het ook lekker toeven, want ook maandag blijft het lenteweer. Daarna is het eventjes gedaan met de zonnestralen. ,,Dinsdag en woensdag wordt het bewolkt en is er kans op neerslag,’’ vervolgt Woei. Toch merkt ze op dat de lente daarna al snel weer terugkomt, want het ziet er naar uit dat Oost-Nederland ook volgend weekend weer in de zon op het terras kan gaan zitten.

Vorig jaar werd het op Warmetruiendag in De Bilt 6,8 graden. Daarmee was het aanzienlijk kouder dan dit jaar, maar voor februari was de temperatuur heel normaal. Warmetruiendag viel toen veel vroeger en werd op 2 februari gehouden.