Warmteprobleem in nieuwbouwwijk Steenbrugge ernstiger dan gedacht: groot onderhoud nodig

Streep door Sint Maarten: kinderen bijna nergens woensdag langs de deur met een lampionne­tje

9 november Door het kinderfeest Sint Maarten gaat bijna overal een grote streep vanwege de coronamaatregelen. Kindjes met lampionnetjes langs de straten is nu niet de bedoeling, vinden scholen en speeltuinverenigingen die normaal gesproken rond 11 november helemaal in het teken staan van het feest waar snoepjes uitgedeeld worden in ruil voor een liedje.