Warmterecords vandaag genadeloos aan gruzelementen

Voor Deventer en Apeldoorn is maximaal 28 graden voorspeld, in Zwolle zou het volgens Weeronline nog een graadje warmer worden. In Limburg kan het zelfs een tropische 30 graden worden.Uitnodigend voor een duik. Zwemmen in een buitenbad kan vandaag onder meer in Gorssel en Hasselt. Ook het Borgelerbad in Deventer opent, maar gelijk voor de rest van de week.